Гладков: Белгородские власти перечислят выплаты пострадавшим от ВСУ сельхозпроизводителям

Пострадавшие в связи с обстрелами территории Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 35 сельхозпроизводителей в регионе 1 апреля получат выплаты, общая сумма которых составила 400 млн рублей.
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