Во Франции впервые в мире зафиксировали заражение человека вирусом Шамонда: пациент умер. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны.
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