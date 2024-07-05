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Карачаевл-Черкессия присоединилась к запрету никабов

Карачаевл-Черкессия присоединилась к запрету никабов

Муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Хаджи Бердиев сообщил о временном запрете на ношение никабов на территории республики.

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