Небензя заявил об угрозе терактов с бытовыми приборами после взрывов в Ливане

Reuters TV / AL MANAR TV После того, как в Ливане два дня подряд взрывались пейджеры, при которых погибло и пострадало множество людей, постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек угрозу терактов по всему миру, в которых преступники будут использовать бытовые приборы.