Небензя заявил об угрозе терактов с бытовыми приборами после взрывов в Ливане

Reuters TV / AL MANAR TV После того, как в Ливане два дня подряд взрывались пейджеры, при которых погибло и пострадало множество людей, постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек угрозу терактов по всему миру, в которых преступники будут использовать бытовые приборы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии