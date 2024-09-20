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Небензя заявил об угрозе терактов с бытовыми приборами после взрывов в Ливане

Небензя заявил об угрозе терактов с бытовыми приборами после взрывов в Ливане

Reuters TV / AL MANAR TV После того, как в Ливане два дня подряд взрывались пейджеры, при которых погибло и пострадало множество людей, постпред РФ при ООН Василий Небензя предрек угрозу терактов по всему миру, в которых преступники будут использовать бытовые приборы.

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