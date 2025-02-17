Успехи России По интернету разлетается ролик о том, как в одном из российских супермаркетов «колбасит» и буквально доводит до слёз одного мигранта из одной особенной страны, которую нетрудно будет угадать прямо по первым же словам автора записи.
«Как они живут, я сейчас заплачу» – эмигрант зарыдал в русском магазине
Комментарии
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Eduard
Водки много,но так ли она оригинальна?В любом случае в России есть пить есть,что и слава Богу!
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1 час.
Boris Borisov
Eduard,Оригинальна водка та,- которая у тебя есть , кроме того : она вкусная , её всегда не хватает , она подвигает к физкультуре ,- за ней надо бегать несколько раз , очищает организм , если много выпить , располагает к незапланированному выходному на следующий день, пробуждает фантазию и вдохновение, дарует смелость и забывчивось ... и, много ещё полезных свойствов имеет ! ))) 😅
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8 мин.
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