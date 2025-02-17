«Как они живут, я сейчас заплачу» – эмигрант зарыдал в русском магазине

Boris Borisov

Eduard,Оригинальна водка та,- которая у тебя есть , кроме того : она вкусная , её всегда не хватает , она подвигает к физкультуре ,- за ней надо бегать несколько раз , очищает организм , если много выпить , располагает к незапланированному выходному на следующий день, пробуждает фантазию и вдохновение, дарует смелость и забывчивось ... и, много ещё полезных свойствов имеет ! ))) 😅