Meta подтвердила снятие запрета на призывы к насилию против российских военных

Американская компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, в связи с событиями на Украине на своих платформах временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, но не против гражданского населения России.
Американская компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, в связи с событиями на Украине на своих платформах временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, но не против гражданского населения России.
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