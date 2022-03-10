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Meta подтвердила снятие запрета на призывы к насилию против российских военных

Meta подтвердила снятие запрета на призывы к насилию против российских военных

Американская компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, в связи с событиями на Украине на своих платформах временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, но не против гражданского населения России.

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