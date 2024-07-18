Мама Виктории Бони может остаться изуродованной из-за нее

Модель Виктория Боня уговорила маму сделать пластику. Известная телезвезда Виктория Боня, которая долгое время отказывалась от пластических операций, недавно решила сделать «лисьи глазки» у американского хирурга, и осталась довольна результатом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии