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Царьград

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New York Post: Бэррон Трамп запускает травяной бизнес с друзьями

New York Post: Бэррон Трамп запускает травяной бизнес с друзьями

Младший сын Дональда Трампа, Бэррон, ведёт закрытый образ жизни, избегая общественности. Он запустил бизнес по производству травяных энергетиков и инвестирует в криптовалюту, предпочитая оставаться за кулисами этих инициатив.

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