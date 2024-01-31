Какой сегодня праздник: 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, во всём мире отмечаетсяМеждународный день десерта Десерты присутствуют практически во всех кухнях мира, имеют свою историю, появление некоторых даже обросло легендами, а других – связано с именами знаменитых исторических личностей.
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