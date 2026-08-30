В магазинах Киева возник дефицит продуктов после ударов по складам — украинские СМИ (ВИДЕО)

В магазинах Киева возник дефицит продуктов после ударов по складам, сообщают украинские СМИ. В сети NOVUS сообщается о нехватке хлеба, картофеля, подсолнечного масла, отдельных видов курицы и замороженных полуфабрикатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США вышли из анти...
- На главу Fire Poi...
- НАТО ответило на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым