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Косиняк-Камыш: над Балтийским морем был перехвачен российский самолет Ил-20

Косиняк-Камыш: над Балтийским морем был перехвачен российский самолет Ил-20

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш написал в своем аккаунте в соцсети Х, что польские истребители перехватили российский самолет в небе над Балтийским морем.

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