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Zero Hedge

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Vance Suggests Iran Conflict Could Drag Through Midterms, But At Least We're Not Calling It A War

Vance Suggests Iran Conflict Could Drag Through Midterms, But At Least We're Not Calling It A War

Vance Suggests Iran Conflict Could Drag Through Midterms, But At Least We're Not Calling It A War The White House has returned to its prior talking point that the war against Iran shouldn't be called a war.

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