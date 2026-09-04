Vance Suggests Iran Conflict Could Drag Through Midterms, But At Least We're Not Calling It A War The White House has returned to its prior talking point that the war against Iran shouldn't be called a war.
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