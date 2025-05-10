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SPLETNIK

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Ромео и Круз Бекхэм затроллили Николу Пельтц на фоне ее конфликта с их родителями

Ромео и Круз Бекхэм затроллили Николу Пельтц на фоне ее конфликта с их родителями

В сети обсуждают недавнюю публичную переписку 22-летнего Ромео и 20-летнего Круза Бекхэм. На нее обратили внимание из-за разгорающегося конфликта жены Бруклина Бекхэма, Николы Пельтц, с родителями молодых людей.

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