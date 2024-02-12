Испугавшаяся за мобилизованного мужа россиянка отдала гадалке миллион рублей

В Москве жену мобилизованного довели до истерики и заставили перевести более миллиона рублей. После призыва супруга на военную службу по мобилизации жительница столицы постоянно находилась в состоянии стресса.
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