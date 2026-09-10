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Квантовые операции в тысячу раз быстрее реализовали учёные из Швеции

Квантовые операции в тысячу раз быстрее реализовали учёные из Швеции

Исследователи Чалмерского технологического университета в Швеции разработали теоретический метод, который позволяет выполнять широкий класс квантовых операций более чем в тысячу раз быстрее, чем при нынешних подходах.

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