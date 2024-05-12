Минздрав: в Белгород выехала сводная бригада медиков

ТАСС/Демидова Елизавета Сводная бригада медиков выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома, вызванного обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
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