Перекопанные под газопровод дороги преобразятся этой весной в Уссурийске

Перекопанные под газопровод дороги преобразятся этой весной в Уссурийске

Уссурийские дорогие начнут преображаться уже в апреле. АО "УПТС" по контракту с администрацией УГО приступит к ремонту проезжих частей, которые пришлось перекапать для установки газопровода.

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