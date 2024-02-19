Галант: ХАМАС пытается заменить Синвара, бригада Хан-Юниса разгромлена

Политическое бюро ХАМАС ищет замену лидеру боевиков в секторе Газа Яхье Синвару. Батальоны радикалов в Хан-Юнисе расформированы, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, его цитирует The Times of Israel.
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