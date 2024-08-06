Критический момент: Тегеран обязательно атакует Израиль, но так, чтобы избежать войны

Вашингтон задействует «тяжелую дипломатию» в формате круглосуточных консультаций. Госсекретарь Энтони Блинкен в понедельник провел совещание с высокопоставленными чиновниками Катара и Египта, двух стран, помогающих вести переговоры о прекращении огня между Израилем и боевиками ХАМАС.