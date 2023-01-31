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Зиеш переходит в «ПСЖ» из «Челси» на правах аренды без обязательства выкупа

«Челси» и «ПСЖ» согласовали переход вингера Хакима Зиеша. Парижский клуб арендует 29-летнего хавбека до конца нынешнего сезона.

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