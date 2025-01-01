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ГАИ усиливает массовые проверки водителей на трезвость

ГАИ усиливает массовые проверки водителей на трезвость

На дорогах России все праздники будут дежурить усиленные наряды дорожных полицейских.фото: duma.gov.ruДорожные полицейские проведут массовые проверки автомобилистов на трезвость в новогодние праздники, сообщает 1 января пресс-служба Госавтоинспекции.

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