Россиянам придется согласовывать остекление балконов

С 1 января 2025 года в РФ вводится новый стандарт правового регулирования, который требует получения согласия всех собственников многоквартирного дома при любых изменениях, касающихся общего имущества здания, в частности, к остеклённою балконов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии