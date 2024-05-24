Старший сын главы Чечни возглавил футбольный клуб "Ахмат"

Старший сын главы Чечни Ахмата Кадырова стал новым президентом футбольного клуба "Ахмат". Это произошло после того, как экс-президент клуба Магомед Даудов передал ему свои полномочия на заседании совета директоров.
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