Много музыки, спорта, кино: какие фестивали пройдут в 2025 году в парке «Extreme Крым»

Маёвка на берегу моря, фестиваль для влюблённых, кино под открытым небом, соревнования экстремалов, электронная музыка с танцевальными ритмами – всё это и не только состоится в 2025 году в парке «Extreme Крым» на мысе Тарханкут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии