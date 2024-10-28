Полная неожиданность: кто победил на шоу “Ты супер!”

Весь мир затаил дыхание, следя за финалом восьмого сезона вокального конкурса «Ты супер!». За яркий и напряжённый путь сквозь пять отборочных туров и три полуфинала в финал прорвались лишь 13 участников из первоначальных 48.
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