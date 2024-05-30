Анастасия Заворотнюк вафат булган https://intertat.tatar/news/anastasiya-zavorotnyuk-ulgan-5866467.
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Анастасия Заворотнюк вафат булган https://intertat.tatar/news/anastasiya-zavorotnyuk-ulgan-5866467.