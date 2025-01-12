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Жёсткое предупреждение Европе прозвучало из Госдумы, за Калининград ударим «Кинжалом»

Жёсткое предупреждение Европе прозвучало из Госдумы, за Калининград ударим «Кинжалом»

Жёсткое предупреждение Европе прозвучало из Госдумы, за Калининград ударим «Кинжалом» Юлия СоколоваПосле передвижения танковых колонн НАТО вблизи границы с Калининградской областью из Госдумы прозвучало бескомпромиссное предупреждение Европе.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
кого могут напугать эти думские пустозвоны? Только самих себя.
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16 час.
НК
Наталья Котельникова
Только, пожалуйста, не надо никаких красных линий. Бейте и всё.
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16 час.
Grandad
Госдума не решает вопроса: бить или не бить. Тем более, это слова не Госдумы, а отдельных депутатов, которые не несут никакой ответственности за свои слова.
Ответить
13 час.

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