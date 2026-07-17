Какие дворы отремонтируют в Северодвинске в 2026 году

Стали известны адреса, по которым в 2026 году проведут ремонт дворовГлава Северодвинска Игорь Арсентьев рассказал, по каким адресам в текущем году будет проведён ремонт внутриквартальных проездов в рамках первого этапа.
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