В Тюменской области Общественный совет и полицейские в рамках профилактической акции «Защита» напомнили детям правила безопасного поведения

В Тюменской области председатель Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Ялуторовский» Александр Зенков принял участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Защита», направленном на профилактику совершения противоправных деяний как в отношении детей, так и среди подростков.