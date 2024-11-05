Богатейший депутат думы ХМАО попался на привлечении нелегальных мигрантов на стройки

В Сургуте полиция поймала строительную компанию АО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“, единственным учредителем которой является миллиардер и депутат думы ХМАО Михаил Сердюк, на нарушении законодательства.
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