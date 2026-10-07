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Татар-информ

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6 тысяч стихов: поэт из Татарстана Баязитов удостоен медали Салтыкова-Щедрина

6 тысяч стихов: поэт из Татарстана Баязитов удостоен медали Салтыкова-Щедрина

Общественный деятель Татарстана, благотворитель и поэт Илдар Баязитов удостоен медали Салтыкова-Щедрина – награды, учрежденной к 200-летию со дня рождения классика русской литературы.

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