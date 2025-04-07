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Царьград

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Июльское повышение цен на свет – отменить. Миронов: страдают регионы без газа

Июльское повышение цен на свет – отменить. Миронов: страдают регионы без газа

Сергей Миронов выступил с предложением отменить июльское повышение платы за электроэнергию.Депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию.

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