Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр

Финал «40 дней Зеленского»: 400 уничтоженных АЗС и новая угроза мостам через Днепр

«Свободная Пресса» продолжает хронику демилитаризации бандеровских тылов в рамках ударов возмездия. В ночь на 2 августа, согласно сводке нашего Минобороны, ВС РФ были поражены в Одесском порту резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту «Николаев» – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

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