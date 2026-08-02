«Свободная Пресса» продолжает хронику демилитаризации бандеровских тылов в рамках ударов возмездия. В ночь на 2 августа, согласно сводке нашего Минобороны, ВС РФ были поражены в Одесском порту резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту «Николаев» – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.