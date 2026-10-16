Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты на время прекратили продажу боеприпасов союзникам для восполнения собственных запасов.
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