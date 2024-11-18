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Царьград

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Ловушка в Курской области - все уничтожены: Онуфриенко привёл факты, о которых предпочли не говорить

Ловушка в Курской области - все уничтожены: Онуфриенко привёл факты, о которых предпочли не говорить

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Давить давить и давить!!!!!💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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11 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Выдавливать ВСУ из Курской области, ни в коем случае нельзя! Они все, как один, должны остаться на Курской земле, в виде удобрения! А умные первые побегут сдаваться в плен!
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10 час.
Лидия Фролова
Да...!
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7 час.

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