«Текла кровь»: преподаватель МГУ Прутцков вспомнил об избиении Горбачева букетом роз

Бывший президент СССР Михаил Горбачев получил букетом роз по лицу во время мероприятия в Омске. Об этом случае вспомнил преподаватель факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Григорий Прутцков.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев получил букетом роз по лицу во время мероприятия в Омске. Об этом случае вспомнил преподаватель факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Григорий Прутцков.
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