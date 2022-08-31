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«Текла кровь»: преподаватель МГУ Прутцков вспомнил об избиении Горбачева букетом роз

«Текла кровь»: преподаватель МГУ Прутцков вспомнил об избиении Горбачева букетом роз

Бывший президент СССР Михаил Горбачев получил букетом роз по лицу во время мероприятия в Омске. Об этом случае вспомнил преподаватель факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Григорий Прутцков.

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