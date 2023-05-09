Слово и дело

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Житель Киевской области не выдержал предательства жены и зарезал 16-летнюю дочь

Житель Киевской области не выдержал предательства жены и зарезал 16-летнюю дочь

В Киевской области мужчина убил 16-летнюю дочь, после чего пытался покончить с собой. Все произошло из-за жены, которая сбежала за границу к любовнику, пишет издание «Страна».

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