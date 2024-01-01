Интересные истории Наше правительство очень не любит обсуждать тему мигрантов. Тогда придется обсуждать союзников, которые «нужны» нам не меньше, чем мигранты — Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан.
В центре Москвы таджикские болельщики закидали русского бойца бутылками, выкрикивая антироссийские лозунги, а полиция молчала
Комментарии
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Горыныч
Вот тогда полиция возбудилась бы, к сожалению. Тронули же их спонсоров!
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4 час.
Диана Константинова
Распустили, куда смотрит власть, явно в их карман, но всё впереди, они ещё покажут себя перед выборами, это всё специально делают...
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2 час.
в
владимир
пока незаконно принятую конституцию, писанную под диктовку сионистов глобалистов не уберем и не напишем новую, будет еще хуже. Идет СВО. Наши воины ценою жизни отстаивают русский мир, против тех сатанистов, которые навязали нам эту конституцию. А в новой редакции обязательные статьи:1) Русский народ, есть государство образующая нация РФ; 2) Гражданство на территории России должно быть одно, ГРАЖДАНИН РФ
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36 мин.
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