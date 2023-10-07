Эксперты назвали самые угоняемые машины в России

Самой угоняемой маркой авто в России по итогам первых 9 месяцев стала Hyundai, на нее приходится 31% от общего числа хищений, на втором месте идет Kia - 24%, в топ-3 также вошла Митсубиши - 7%, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование страхового дома ВСК.
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