Эксперты назвали самые угоняемые машины в России

Самой угоняемой маркой авто в России по итогам первых 9 месяцев стала Hyundai, на нее приходится 31% от общего числа хищений, на втором месте идет Kia - 24%, в топ-3 также вошла Митсубиши - 7%, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование страхового дома ВСК.