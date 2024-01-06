Кабмин увеличил финансирование благоустройства сельских территорий в РФ

Правительство России продолжает работу по развитию инфраструктуры в сельских агломерациях. Было принято решение увеличить объемы государственной поддержки, которая предоставляется регионам для благоустройства сельских территорий.
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