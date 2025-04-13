Невольная борьба: что стала причиной скандала между Мамиашвили и Валиевым

В Братиславе 7–13 апреля проходил чемпионат Европы по спортивной борьбе. Российские спортсмены даже в отсутствие своего лидера Абдулрашида Садулаева показали выдающийся результат в Словакии, выиграв пять медалей высшего достоинства в вольной борьбе.
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