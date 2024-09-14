ВС США забыли забрать карту своей военной базы из Bradley, поставленного ВСУ

Американские военные забыли забрать карту своей военной базы из боевой машины пехоты (БМП) Bradley, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) - впоследствии бронемашина оказалась среди трофеев российской армии.
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