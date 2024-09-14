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ВС США забыли забрать карту своей военной базы из Bradley, поставленного ВСУ

ВС США забыли забрать карту своей военной базы из Bradley, поставленного ВСУ

Американские военные забыли забрать карту своей военной базы из боевой машины пехоты (БМП) Bradley, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) - впоследствии бронемашина оказалась среди трофеев российской армии.

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