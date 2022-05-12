Аллегри об удалении в финале Кубка Италии: «Кто-то из «Интера» проходил мимо и пнул меня. Я разозлился»

Массимилиано Аллегри прокомментировал свое удаление в финале Кубка Италии. Главный тренер «Ювентуса» высказался после матча с «Интером» (2:4 доп.

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