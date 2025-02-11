В шаге от трагедии: соццентр в Карелии под утро залило кипятком

Из-за аварии в бойлерной в Летнереченском социальном центре пришлось экстренно эвакуировать маломобильных пациентов Ранним утром 11 февраля в комплексном центре социального обслуживания населения поселка Летнереченский сработала пожарная сигнализация.
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