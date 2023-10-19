Труп на обочине дороги обнаружили утром жители Краснодара

Труп на обочине дороги обнаружили утром жители КраснодараСегодня примерно в 5 утра на пересечении улиц Сормовской и Тюляева в Краснодаре мотоцикл «Сузуки» под управлением 24-летнего парня сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу на красный свет 65-летнего мужчину.
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