Труп на обочине дороги обнаружили утром жители Краснодара

Труп на обочине дороги обнаружили утром жители КраснодараСегодня примерно в 5 утра на пересечении улиц Сормовской и Тюляева в Краснодаре мотоцикл «Сузуки» под управлением 24-летнего парня сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу на красный свет 65-летнего мужчину.