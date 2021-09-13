Европа опасается новой волны мигрантов из Афганистана

Евросоюз с тревогой ожидает новой волны мигрантов сразу по нескольким направлениям. Захват власти в Афганистане запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» подавляющим большинством жителей этой страны был воспринят без энтузиазма.
Евросоюз с тревогой ожидает новой волны мигрантов сразу по нескольким направлениям. Захват власти в Афганистане запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» подавляющим большинством жителей этой страны был воспринят без энтузиазма.
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