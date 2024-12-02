Несколько сотен пар в Поморье хотят зарегистрировать брак перед Новым годом

В декабре в Архангельской области 362 пары планируют зарегистрировать свои отношения.В конце Года семьи, который был объявлен Президентом России, в Архангельске и Северодвинске, как обычно, ожидается большое количество свадеб.
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