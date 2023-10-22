Улыбайтесь чаще - смех продлевает жизнь

Оптимизм, позитивное мышление и чувство юмора часто ассоциируются с долголетием и хорошим здоровьем. Но действительно ли оптимисты живут дольше и есть ли научное объяснение связи между смехом и продолжительностью жизни? Оптимизм - это склонность видеть позитивные стороны событий и верить в благоприятное будущее, рассказывает Tengri Life.