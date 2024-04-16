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Болельщики «Барсы» запускали фейерверки под окнами отеля «ПСЖ» ночью перед ответной игрой 1/4 ЛЧ

Болельщики «Барсы» запускали фейерверки под окнами отеля «ПСЖ» ночью перед ответной игрой 1/4 ЛЧ

Как сообщает El Chiringuito TV, ночью болельщики каталонского клуба запускали фейерверки под окнами отеля, в котором ночевали игроки «ПСЖ».

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