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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» опроверг данные про 250 млн евро «Барсе» за трансфер Ямаля. В клубе удивлены этими слухами

«ПСЖ» опроверг данные про 250 млн евро «Барсе» за трансфер Ямаля. В клубе удивлены этими слухами

Французский клуб опроверг информацию о том, что предлагал «Барселоне» 250 миллионов евро за переход 16-летнего футболиста.

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